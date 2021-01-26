К получившей удар ногой на акции в Петербурге Юдиной пришли из прокуратуры

В Санкт-Петербурге к 54-летней Маргарите Юдиной, которую на оппозиционной акции в поддержку политика Алексея Навального 23 января ударил ногой сотрудник полиции, пришли домой сотрудники прокуратуры и органы опеки. После их визита состояние женщины ухудшилось, и она решила обратиться в больницу. Об этом сообщает правозащитная организация «Команда 29», которая представляет ее интересы.

Адвокат Евгений Смирнов рассказал, что Маргарите Юдиной требуется повторная госпитализация. Он везет ее в одну из больниц Санкт-Петербурга.

Вечером 23 января петербургская интернет-газета «Фонтанка» опубликовала видео, как женщина выбегает из толпы и спрашивает у сотрудников полиции, зачем они схватили молодого человека. В ответ Маргарита Юдина получает удар берцем в живот от одного из них. Находясь в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, она приняла извинения от полицейского, который пришел к ней с цветами, однако позднее сообщила, что сделала это из-за мягкости характера.

Сегодня с Маргаритой Юдиной должны были встретиться юристы, которые и увидели около ее дома сотрудников прокуратуры и органов опеки, сообщивших, что «пришли разъяснить Маргарите ее права»: «Силовики настойчиво просили о беседе с Юдиной, фотографировали дом из-за забора. Я подошел и спросил их о цели визита, они ответили, что "цель никак не связана с последними событиями". Тем не менее такое совпадение не может не настораживать, учитывая осведомленность органов опеки о том, что произошло с Маргаритой 23 января»,— говорит адвокат Евгений Смирнов.

В многочисленных интервью Маргарита Юдина рассказывала не только о протестной акции, но и о своей жизни. Например, в разговоре с «Фонтанкой» она упомянула, что семье приходится топить дом в Луге (два часа езды от Санкт-Петербурга) деревянными поддонами, которые бесплатно раздают в магазине, а средняя температура в жилище — 14 градусов. Бюджет госпожи Юдиной составляет около 10 тыс. руб. в месяц. С ней живут два взрослых сына и одна несовершеннолетняя дочь.

О первых уголовных делах по итогам акций протеста сторонников Алексея Навального читайте в материале “Ъ”.

Марина Царева, Санкт-Петербург