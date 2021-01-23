Журналистка «Новой газеты» пострадала во время акции в Москве

Корресподент «Новой газеты» Елизавета Кирпанова пострадала во время освещения акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Москве. По ее словам, ее ударили дубинкой по голове, после чего повалили на землю. Девушка получила сильный ушиб.

«Я работала на Пушкинскои площади с редакционным заданием. На мне был беидж с именем и яркая желтая жилетка с надписью "Пресса". Не заметить, что я журналист, было невозможно. Я никогда не лезу на рожон»,— рассказала госпожа Кирпанова в Facebook.

«Сегодня я оказалась в эпицентре случайно. Толпа оттеснила меня в полукруг, где стояли омоновцы и другие журналисты. <…> Мне прилетело дубинкой по голове, сразу появилась шишка, пошла кровь. Коллега стал защищать меня от ударов. Ему досталось гораздо больше»,— сообщила журналистка.

Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии. Суд отправил его под стражу до 15 февраля за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Суд по иску ФСИН о замене его условного срока на реальный запланирован на 2 февраля. В российских городах 23 января проходят акции в поддержку оппозиционера. По последним данным «ОВД-инфо», в Москве задержали 795 человек, всего по России — 2131.

О том, как проходят акции в Москве и других регионах,— в онлайн-трансляции “Ъ”.