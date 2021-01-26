ОНК сообщила о переполненных спецприемниках в Москве

Член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович сказала, что московские спецприемники для арестованных за административные правонарушения переполнены. По ее словам, многие люди до помещения в спецприемник более суток провели в автозаках, «где их не выводили в туалет и не кормили». Часть задержанных спала в ОВД на полу, сообщила госпожа Литвинович,— «матрасов никому не дали, воды не давали».

«Сегодня мы посетили спецприемники для административно-арестованных,— написала госпожа Литвинович в Telegram.— Оба спецприемника забиты полностью. Говорят, что часть уже арестованных людей разместили в отделах полиции, поскольку спецприемники на такое количество арестов не рассчитаны. Интересно, куда денут тех, кого арестуют после акции 31 января?»

Член ОНК сообщила, что арестованным в основном вменяются статьи 20.2 и 19.3 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП): нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности… соответственно.

«В самих спецприемниках условия нормальные, претензий и жалоб ни у кого нет. Однако выяснилось, что некоторые арестованные до помещения в спецприемник более суток провели в милицейском автобусе, где они спали, где их не выводили в туалет и не кормили. В ОВД ''Измайлово'' часть людей спали на полу, матрасов никому не дали, воды не давали»,— написала госпожа Литвинович.

По данным «ОВД-Инфо», в России на акциях протеста 23 января задержаны 3893 человека. Напомним, в субботу сторонники оппозиционера Алексея Навального провели по всей стране митинги в его поддержку с требованием отпустить политика из-под ареста. Господина Навального задержали в аэропорту 17 января по возвращении из Германии, где он проходил реабилитацию после отравления. В Москве после протестов составлено 448 административных протоколов.

Об уголовном преследовании участников протестов — в материале “Ъ” «У сторонников Алексея Навального будет много дел».