В Москве после акции 23 января арестовали 30 человек, оштрафовали 64

Московские суды назначили аресты 30 участникам несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, сообщил Мосгорсуд. Всего было составлено 448 административных протоколов, оштрафованы 64 человека.

«Размеры назначенных наказаний различные: административные аресты на сроки 7 суток, 10 суток, 12 суток, 15 суток и другие, административные штрафы в размере 10 тыс. руб., 15 тыс. руб., 20 тыс. руб., 30 тыс. руб., 250 тыс. руб. и другие»,— говорится в сообщении Мосгорсуда в Telegram.

Большинство протоколов составлены по различным частям ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации). Только семь протоколов составлены по по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли 23 января как минимум в 125 городах России. Точное число участников протестов неизвестно. По данным правозащитного центра «ОВД-Инфо», всего по всей стране было задержано более 3,7 тыс. человек, возбуждено минимум 14 уголовных дел. Президент Владимир Путин заявил об опасности несогласованных акций.

О последствиях протестов — в материале “Ъ” «Ох, нелегкая эта суббота».