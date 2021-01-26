Большунов извинился перед финским лыжником за столкновение

Российский лыжник Александр Большунов и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе извинились перед финским спортсменом Йони Мяки за поведение Большунова на этапе Кубке мира. Об этом говорится в сообщении Ассоциации лыжных видов спорта России (АЛВСР). Россиянин отмахнулся палкой в сторону соперника, когда тот встал на его пути, а после финиша врезался в него.

«От лица АЛВСР, Александр Большунов и Елена Вяльбе приносят свои извинения за реакцию Александра в отношении финского лыжника Йони Мяки во время мужской эстафеты… Враждебность не является частью духа российской команды, и мы высоко ценим принцип "честной игры" во всех аспектах. Поэтому Александр Большунов извинился перед Йони Мяки»,— говорится в сообщении Ассоциации. АЛВСР направила письмо с извинениями в Финскую лыжную ассоциацию.

Инцидент произошел во время эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти 24 января. На финишной прямой Большунов в борьбе за серебро попытался ударить палкой Мяки, а потом въехал в него, сбив с ног. Международная федерация лыжного спорта (FIS) лишила сборную России бронзовой медали из-за его «неспортивного поведения». Полиция получила два заявления, в которых спортсмен обвиняется в нанесении увечий Мяки.

О последствиях гонки — в материале “Ъ” «Финишем Александра Большунова заинтересовалась полиция».