На Большунова, ударившего соперника лыжной палкой, подали заявление в полицию

На российского лыжника Александра Большунова, который ударил палкой своего финского соперника Йони Мяки, написали заявление в финскую полицию. Напомним, инцидент произошел на финише гонки на этапе Кубка мира в городе Лахти 24 января.

Российскому спортсмену вменяется нанесение увечий, передает финский телеканал MTV. Полиция проверяет действия Большунова на предмет соответствия этой статье.

Лидер российской сборной Большунов попытался ударить Мяки палкой за несколько метров до финиша. После этого Международная федерация лыжного спорта (FIS) лишила команду, возглавляемую Большуновым, бронзовой медали из-за его «неспортивного поведения».

Подробнее — в материале “Ъ” «Александр Большунов замахнулся на дисквалификацию».