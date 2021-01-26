Флорида предложила принять Олимпиаду вместо Токио

Глава финансового управления штата Флорида (США) Джимми Патронис предложил провести в этом году летние Олимпийские игры вместо Японии в США. В письме Международному олимпийскому комитету (МОК) он сослался на сообщения СМИ, что японские власти беспокоятся о судьбе соревнований из-за пандемии.

«Cегодня я пишу вам, чтобы призвать вас рассмотреть возможность переноса Олимпиады-2021 из японского Токио в США, а если точнее — во Флориду»,— написал господин Патронис в письме к президенту МОК Томасу Баху. Текст обращения приводит ABC Action News.

«Поскольку в СМИ японские лидеры "в частном порядке" слишком обеспокоены пандемией, чтобы Олимпийские игры 2021 года состоялись, еще есть время для того, чтобы направить группу по выбору места во Флориду, обсудить с властями штата и местными властями проведение Олимпийских игр в солнечном штате»,— говорится в письме.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 23 июля по 8 августа 2020 года, однако в связи с пандемией ее перенесли на 2021 год. В январе газета The Times сообщила, что правительство Японии уже пришло к выводу об отмене соревнований. Правительство Японии и оргкомитет по проведению Олимпиады это опровергли. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что не намерена выступать за то или иное решение по поводу проведения Олимпийских игр.

Подробнее — в материале “Ъ” «На Японию наступает Олимпиада».