The Times: Япония может отменить Олимпиаду

Правительство Японии пришло к выводу, что Олимпийские игры в Токио в этом году придется отменить из-за коронавируса, сообщила газета The Times со ссылкой на источник. По его словам, сейчас власти ищут способ проинформировать об этом, «сохранив лицо». Олимпиада должна пройти с 23 июля по 8 августа.

«Никто не хочет объявлять об этом первым, но все согласны, что (провести Олимпиаду.— “Ъ”) будет слишком сложно. Я не думаю, что это случится»,— сказал собеседник издания. Он уточнил, что на это решение повлияла новая волна коронавируса, из-за которой в крупнейших городах страны ввели чрезвычайное положение.

По данным источника, после отмены власти уделят внимание обеспечению безопасности для проведения Игр в ближайшую свободную дату — в 2032 году.

Глава организационного комитета Игр Ёсиро Мори в интервью японской газете The Nishinippon Shimbun сообщил, что решение о проведении Игр в Токио будет принято к 25 марта, планируемой дате старта эстафеты олимпийского огня. Он уведомил МОК, что в планах проведения Игр «ничего не изменилось», и при этом признал, что рассматриваются и «самые худшие сценарии».

По его словам, еще одним важным вопросом станет допуск зрителей на трибуны, возможность приезда иностранцев. «Мы будем решать исходя из ситуации с коронавирусом. Тогда, когда можно будет понять, какова она будет летом. Наверное, это будет в марте»,— сказал он.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти летом 2020 года, но из-за пандемии коронавируса их перенесли на 2021 год. Игры будут называться «Токио-2020». Глава МОК Томас Бах заявил, что уверен в возможности проведения игр в Токио в 2021 году. При этом около 80% японцев выступают за отмену Игр или перенос.

Подробнее об отношении японцев к Олимпиаде — в материале “Ъ” «Отменные настроения».