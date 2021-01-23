ВОЗ: власти Японии должны сами решить вопрос проведения Олимпиады

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) осведомлена о беспокойстве граждан Японии по поводу проведения летней Олимпиады, но решение отменять ее или нет должно принимать правительство страны, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Поскольку Олимпийские игры проводятся не только в городе. Очень часто они включают в себя прибытие людей из-за границы, которые посещают всю страну. Вовлечены многие аэропорты, субнациональные институты. Так что все заинтересованные игроки должны будут вместе принять подходящее решение»,— сказал господин Райан на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

Он сообщил, что ВОЗ готова предоставить рекомендации правительству Японии, но не будет «выступать судьей по любому решению о проведении или нет Олимпийских игр».

Олимпийские игры в Токио должны были пройти летом 2020 года, но из-за пандемии коронавируса их перенесли на 2021 год. При этом около 80% японцев из-за новой волны COVID-19 выступают за отмену Игр или их перенос. На этой неделе СМИ сообщили о возможной отмене Олимпиады, но власти Японии опровергли эту информацию.

Подробнее — в материале “Ъ” «На Японию наступает Олимпиада».