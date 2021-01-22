Япония отрицает отмену Олимпиады в 2021 году

Власти Японии опровергли сообщения СМИ об отмене Олимпиады в 2021 году. Ранее об этом сообщила The Times. Источник издания утверждает, что правительство Японии намерено провести соревнования в ближайшую свободную дату — в 2032 году.

«Мы опровергаем это сообщение»,— сказал заместитель генерального секретаря Кабинета министров Японии Манабу Сакаи журналистам (цитата по Reuters). Он сообщил, что подготовка к проведению соревнований ведется. По его словам, власти следят за ситуацией в мире, и решение о проведении Игр или об отмене будет принято после. Информацию The Times также опроверг оргкомитет по проведению Олимпиады.

Источник The Times утверждает, что правительство Японии уже пришло к выводу об отмене Олимпийских игр в 2021 году. По его словам, сейчас власти ищут способ проинформировать об этом, «сохранив лицо». Собеседник издания утверждает, что Олимпиада должна пройти с 23 июля по 8 августа.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти летом 2020 года, но из-за пандемии коронавируса их перенесли на 2021 год. Глава МОК Томас Бах заявил, что уверен в возможности проведения игр в Токио в 2021 году. При этом около 80% японцев выступают за отмену Игр или перенос.

Подробнее об отношении японцев к Олимпиаде — в материале “Ъ” «Отменные настроения».