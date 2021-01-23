На Японию наступает Олимпиада

Будущее Олимпиады в Токио вновь стало предметом бурного обсуждения после публикации материала в The Times. В нем говорится о планах по отмене главного спортивного события года на фоне катастрофической ситуации с коронавирусом в Японии. Японские официальные лица наотрез отвергают возможность второго срыва Олимпийских игр, а президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах уверяет, что «нет причин беспокоиться» по поводу их судьбы, несмотря на обострение кризиса и крайне низкую общественную поддержку. Но глава оргкомитета Олимпиады Йосиро Мори все-таки признал наличие «худших сценариев», связанных с ней, пообещав принять решение о ее проведении в марте.

Поводом, который вновь вывел на первый план в мировом спорте Олимпийские игры в Токио, был материал в The Times. В нем со ссылкой на «высокопоставленный источник» в правительстве Японии утверждается, что оно готово в ближайшее время объявить о второй отмене Олимпиады. Она должна была состояться летом прошлого года, но в связи с пандемией коронавируса Международный олимпийский комитет сдвинул ее на год вперед, назначив открытие на 23 июля.

По словам источника The Times, в японских правительственных кругах уже сложился «консенсус» насчет того, что в нынешних условиях проведение Олимпиады проблематично. При этом «никто не хочет быть первым», объявившим об отмене главного спортивного события, на которое уже потрачено около $25 млрд в основном государственных средств.

Издание предполагает, что Япония, отказавшись от Олимпиады в 2021 году, попробует принять ее позже.

Вернее, гораздо позже, поскольку свободный «слот» появится не скоро. Первый — в 2032 году, так как летние Олимпийские игры 2024 и 2028 года уже отданы Парижу и Лос-Анджелесу.

Материал в The Times был опубликован на таком фоне, который превращает отмену Олимпиады в событие, которое вряд ли покажется каким-то абсолютно экстраординарным. Власти Японии в связи с рекордным ростом случаев заражения коронавирусом только что максимально расширили зону действия режима чрезвычайной ситуации, в начале января введенного премьер-министром Ёсихидэ Сугой в Токио и префектурах Сайтама, Тиба и Канагава. Теперь он охватывает территорию, на которой проживает более половины населения страны.

А население Японии, кажется, окончательно разочаровалось в олимпийской идее. Вопрос о его отношении к проведению в Токио Олимпиады фигурировал в большом опросе Kyodo News, результаты которого были обнародованы в середине января. Цифры оказались шокирующими. Четыре пятых респондентов высказались против проведения Олимпиады, 44,8% считают, что она должна быть снова перенесена, 35,3% выступили за ее отмену.

Между тем японские официальные лица наотрез отказываются признать возможность срыва. В ответ на информацию The Times оргкомитет Олимпиады выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что его партнеры, то есть правительство, администрация Токио, а также Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет (МПК), «полностью сконцентрированы на том, чтобы принять Игры этим летом». Структура добавила, что надеется на то, что «в ближайшее время ежедневная жизнь вернется в нормальный режим» и это позволит ей продолжить работу по подготовке «безопасных» соревнований.

Заместитель генерального секретаря правительства Японии Манабу Сакаи сказал, что фактов, изложенных в The Times, «не существует», а губернатор Токио Юрико Коикэ, заметившая, что «никогда не слышала» о планах по отмене Олимпиады,— что по отношению к изданию могут быть предприняты действия юридического характера из-за распространения ложных сведений.

Исключил перенос и президент МОК Томас Бах. В интервью Kyodo он рассказал, что «нет никаких причин полагать, что Олимпийские игры в Токио не откроются 23 июля». А еще господин Бах заверил, что «нет плана B», давая понять, что МОК твердо рассчитывает провести Олимпиаду в оговоренные сроки.

А вот если говорить о ее формате, и так уже претерпевшем ряд изменений с целью «упрощения», у организации варианты, видимо, остаются.

Во всяком случае, один из наиболее авторитетных членов МОК Дик Паунд на этой неделе допустил, что она может обойтись вообще без зрителей.

Впрочем, отвечающий за проведение Олимпиады человек, не столь убежденный в ее будущем, тоже нашелся. В интервью The Nishinippon Shimbun глава оргкомитета Игр Йосиро Мори признал наличие «самых худших сценариев» и сообщил, что решение по Олимпийским играм будет принимать, «исходя из ситуации с коронавирусом». Индикатором же послужит эстафета олимпийского огня, старт которой намечен на 25 марта. Господин Мори прогнозирует, что до него определится и судьба Олимпиады.

Алексей Доспехов