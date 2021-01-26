Патрушев: Навальный нужен Западу для дестабилизации в России

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что оппозиционер Алексей Навальный нужен Западу «для дестабилизации обстановки в России, для социальных потрясений, забастовок и новых майданов». По словам господина Патрушева, политик занимался «мошенничеством в особо крупных размерах» и должен понести за это ответственность.

«Западу нужен этот "деятель" для дестабилизации обстановки в России, для социальных потрясений, забастовок и новых "майданов". К чему это может привести, мы видим на примере Украины, которая на практике утратила свою самостоятельность. Он, этот "деятель", неоднократно грубо нарушал российское законодательство, занимаясь мошенничеством в особо крупных размерах. И как гражданин России за свою противоправную деятельность должен нести ответственность в соответствии с законом»,— сказал Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам».

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал Алексея Навального своим другом, потому что он враг президента России Владимира Путина. Господин Патрушев считает, что «лица, которые руководят в настоящее время Украиной», делают подобные заявления «в ущерб интересам их собственного народа в соответствии с линией поведения, выработанной за рубежом».

17 января Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии. Суд отправил его под стражу до 15 февраля за нарушение условий испытательного срока по делу «Ива Роше». По всей России 23 января начались несанкционированные акции в поддержку оппозиционера. По данным «ОВД-Инфо», в связи с акциями было задержано более 3,7 тыс. человек.

Подробности — в материале “Ъ” «К субботним акциям отнеслись вполне буднично».