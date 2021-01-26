К субботним акциям отнеслись вполне буднично

Прошедшие 23 января несогласованные акции за освобождение политика Алексея Навального пока не вызвали ответных политических шагов со стороны федеральной власти (об уголовных делах по итогам митингов см. стр. 5). В администрации президента (АП) уверяют, что отнеслись к ним как к «обычным протестным выступлениям», а в Госдуме пообещали высказаться по этому поводу во вторник, хотя не исключили и корректировки законодательства. Между тем сторонники арестованного оппозиционера уже анонсировали новые массовые акции, пообещав улучшить их координацию.

Субботние несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального по численности и составу не сильно отличались от обычных протестных выступлений, сообщил “Ъ” источник в АП, поэтому отношение к ним спокойное. По его мнению, какой-то специфической реакции вроде ужесточения законодательства или проведения ответных митингов в поддержку президента эти протесты также не требуют. Президент Владимир Путин на видеовстрече со студентами в понедельник заявил, что «все люди имеют право на выражение своего мнения, но в рамках закона».

Напомним, несогласованные акции 23 января прошли как минимум в 125 городах и нередко сопровождались столкновениями между протестующими и силовиками. Число задержанных, по подсчетам правозащитного проекта «ОВД-Инфо», оказалось рекордным — более 3700 человек в целом по России.

Как стало известно “Ъ”, субботние события обсуждались в тот же день и на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике в Подмосковье.

По словам его участников, по этой теме выступили и глава управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, и первый замглавы АП Сергей Кириенко. Обсуждали в том числе и «культуру протеста», сравнивали российские акции с белорусскими, а региональные власти получили общую установку «не жестить, но давать адекватный ответ в соответствии с законом». «Покритиковали тех, у кого (на улицах.— “Ъ”) было много детей и кто не отрабатывал агрессию митингующих, похвалили тех, у кого не собралось большой толпы — например, Хабаровск»,— поясняет один из собеседников “Ъ”. В целом вице-губернаторы сошлись во мнении, что их ожидания от протестов оказались завышенными. Ничего сверхъестественного не произошло, пояснил один из них: «Инструменты давно известны, задачи поставлены, стратегия не менялась».

Другой источник, знакомый с ситуацией в Москве, считает, что столица с установкой на «максимальную корректность» справилась: «Первые два часа правоохранители не трогали граждан, которые не нарушали общественный порядок. Не было серьезных травм у участников акции, сотрудники органов вылавливали в толпе подростков, родителей с малолетними детьми, чтобы их не задавили и не причинили вреда». Кроме того, не остановилось функционирование города: работал общественный транспорт, не было никаких происшествий ни в метро, ни на городских объектах, подчеркивает собеседник.

С выводом об эффективной работе правоохранителей согласен и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Маски раздавали, чаем поили, водой не поливали, газом не травили»,— пояснил он журналистам, напомнив, что американские силовики ведут себя гораздо жестче. Спикер также выразил мнение, что люди выходят на митинги не в поддержку оппозиционера, а по своим причинам — например, если потеряли работу. Кроме того, господин Володин сообщил, что в день пленарного заседания 26 января лидеры думских фракций планируют высказаться по поводу субботних событий. По его словам, в первую очередь депутатов волнует тема участия в несанкционированных акциях детей (в связи с этим нужно «всесторонне изучить» законопроект единоросса Евгения Марченко об уголовной ответственности за эти действия) и вопрос о том, почему действующее законодательство не останавливает организаторов и участников несанкционированных акций.

В «Единой России» в понедельник еще не определились с тем, поднимут ли тему митингов на заседании 26 января. Как сказал “Ъ” первый замглавы фракции Андрей Исаев, решение будет принято на президиуме фракции утром во вторник.

В ЛДПР и КПРФ “Ъ” подтвердили, что их лидеры выскажутся на этот счет на пресс-подходе перед заседанием.

Вице-спикер от ЛДПР Игорь Лебедев считает, что «власть сама породила эту ситуацию, так как долго заигрывала с Лешей (Навальным.— “Ъ”)», позволив ему, например, участвовать в выборах мэра Москвы.

«Власть сама сделала из него бедного Алешу, а наши граждане любят защищать обиженных, поэтому дети и начали снимать портреты Путина»,— отмечает депутат.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов уже дал господину Навальному жесткую оценку как «представителю прозападных либеральных сил», напоминает зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Но в партии уверены, что большинство вышло на улицу не за господина Навального, добавляет коммунист: «Люди возмущены социальным расслоением, ростом бедности, смертности».

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В том же духе высказался и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, назвавший акции 23 января «реакцией общества на растущее социальное неравенство, бедность большинства и необоснованное обогащение меньшинства». «Навальный и его сторонники умело эксплуатируют обоснованное недовольство населения, целенаправленно используя его для попыток дискредитации российского лидера,— заявил он “Ъ”.— Их задача — затеять смуту, которая откроет широкие возможности перед антинациональными силами внутри России и за ее пределами».

Некоторые непарламентские либералы тоже не одобряют несанкционированные акции, но их главную причину видят в другом.

«Безусловно, граждане имеют полное право на мирный протест, но наше законодательство почти полностью заблокировало эту возможность,— считает лидер "Яблока" Николай Рыбаков.— Поэтому партия не будет призывать к митингам, на которых мы не сможем обеспечить безопасность людей. Но каждый член "Яблока" может выйти на тот или иной митинг, потому что берет на себя ответственность за возможные последствия».

Похожую позицию занимают в партии «Новые люди». В ее пресс-службе “Ъ” заявили, что «закон необходимо соблюдать, даже если он нам не нравится», но и законодательство о митингах нужно смягчить: «Должен быть уведомительный порядок мероприятий. Когда мы придем в Госдуму, обязательно внесем проект изменения действующих норм».

Между тем координатор региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков в понедельник призвал его сторонников снова выйти на митинги 31 января — в последний выходной перед намеченным на 2 февраля заседанием суда по иску о замене господину Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Господин Волков пообещал, что в городах, где есть их штабы, будут предложены маршруты шествий, и анонсировал создание «российской NEXTы» (белорусский Telegram-канал, дающий анонсы массовых протестов).

Андрей Винокуров, Андрей Прах, Елена Рожкова, Мария Макутина, Ксения Веретенникова, Кира Дюрягина