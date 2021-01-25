Глава МИД Украины о Навальном: враг моего врага — мой друг

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал российского оппозиционера Алексея Навального своим другом, потому что он враг президента России Владимира Путина. «Враг моего врага является моим другом», сказал он.

«Еще извинения придется ему (Алексею Навальному.— “Ъ”) принести за российскую агрессию, если случится так, что Навальный в какой-то перспективе в результате демократических выборов возглавит Россию или займет какое-то политическое место в системе. Но, как я сказал, враг моего врага является моим другом. Поэтому если Навальный является врагом Путина, то мы поддерживаем Навального. Все очень просто»,— сказал господин Кулеба в эфире канала «Украина 24».

Глава украинского дипведомства также припомнил слова оппозиционера про Крым, сказанные им в эфире радиостанции «Эхо Москвы» 15 октября 2014 года. «Крым — это бутерброд с колбасой, что ли, чтоб его туда-сюда возвращать?» — сказал тогда политик. Украинцам не стоит «очаровываться Алексеем Навальным», заявил Дмитрий Кулеба.

23 января сторонники оппозиционера Алексея Навального провели по всей стране акции с требованием отпустить его из-под ареста. Политика задержали в аэропорту сразу по прибытии из Германии за нарушение испытательного срока по делу «Ив Роше». Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) намерена заменить условный срок господина Навального на реальный. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК; признан иноагентом) анонсировал новые протесты на следующих выходных.

О протестах в поддержку оппозиционера 23 января — в материале “Ъ” «Ох, нелегкая эта суббота».