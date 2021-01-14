Что скажет студенчество

Пандемия серьезно повлияла на мировой рынок высшего образования: как считают эксперты Российского совета по международным делам, многочисленные азиатские студенты в ближайшие годы предпочтут учиться в вузах своего региона. Когда эпидемиологическая обстановка нормализуется, американские и британские вузы легко вернут утраченные позиции — а вот университеты следующего эшелона могут проиграть конкурентную борьбу Китаю. Если российские вузы не разработают меры поддержки и дополнительные программы, количество иностранных студентов в них будет сокращаться, предупреждают эксперты.

Российский совет по международным делам (РСМД) предоставил “Ъ” свой доклад «Реакция систем высшего образования и национальных правительств на вызовы пандемии». Эксперты организации проанализировали влияние коронавируса на развитие университетов и подготовили прогнозы о тенденциях мирового рынка высшего образования на ближайшие годы. Ссылаясь на иностранные исследования, авторы доклада указывают: в начале пандемии международная мобильность студентов была полностью остановлена в 89% учебных заведений. Это привело к серьезным проблемам: учащимся пришлось очень быстро разбираться, как закрытие университетов отразится на их статусе в принимающей стране. Приходилось делать серьезный выбор: стоит ли возвращаться домой «не имея четкого представления, когда смогут вернуться, или же лучше остаться в принимающей стране, понимая, что возможности трудоустройства и продолжения обучения весьма ограничены и не исключены проблемы с визовым статусом».

Переход на дистанционное обучение особенно негативно отразился на этой категории учащихся. «Иностранные студенты, получающие онлайн-образование на родине, лишены языкового и культурного погружения, возможности налаживания контактов и получения опыта работы в стране обучения,— отмечается в докладе.— Это привело к тому, что многие семьи и студенты отказались от возможностей международного образования». Ситуацию усугубили общее падение платежеспособности, опасения по поводу здоровья, а также вспышки расизма по отношению к азиатам в некоторых регионах. Все эти факторы привели к резкому сокращению числа иностранных студентов в университетах по всему миру, указывают эксперты, и эта тенденция вряд ли изменится в ближайшее время.

Так, в конце сентября Глобальный альянс по развитию международного образования (GAISA) предсказал сокращение числа иностранных студентов в США на 13,7% по сравнению с прошлым годом. Рост числа студентов из-за рубежа эксперты прогнозировали только в Великобритании. Дело в том, что британское правительство недостаточно поддерживало вузы — чтобы сохранить доходы, они начали предлагать иностранным студентам более привлекательные условия. Отметим, впрочем, что этот прогноз был сделан еще до появления «британского штамма» коронавируса и ужесточения карантинных мер в Соединенном Королевстве.

Заместитель программного директора РСМД Елена Карпинская считает, что для восстановления международной студенческой мобильности потребуется несколько лет, но за это время предпочтения могут заметно измениться. «И в Америке, и в Великобритании обучение идет на английском языке, качество их образования высокое. Поэтому в долгосрочной перспективе пандемия не повлияет на общее число иностранных студентов в этих странах,— говорит госпожа Карпинская, прогнозируя рост востребованности вузов Восточной и Юго-Восточной Азии.— Студенты из Японии, Кореи, Китая сейчас будут чувствовать себя в большей безопасности в университетах этого региона. Там ситуация с коронавирусом более стабильна, а это очень важный фактор».

Этот тренд может негативно отразиться на российских вузах, не исключает Елена Карпинская. По данным Минобрнауки, в России учится около 315 тыс. студентов из-за рубежа. Согласно обнародованной в 2019 году статистике ФСБ, больше всего учащихся приезжает в РФ из Казахстана, Китая и Узбекистана. «Если Россия воспользуется ситуацией, когда границы Европы и других стран закрыты, если наши университеты увеличат количество программ и поддержку иностранных студентов, то будет один сценарий. А если не будут предприняты какие-то шаги, то Россия продолжит терять учащихся из-за рубежа,— говорит Елена Карпинская.— Потому что мобильность в западных странах со временем возобновится, а в Китае только возрастет».

Доцент кафедры политических и общественных коммуникаций Института общественных наук РАНХиГС Николай Кульбака сомневается, что образовательные траектории иностранных студентов сильно изменятся: «Хоть страны Юго-Восточной Азии и проходят пандемию легче, но и проверок на въезде у них больше, что может помешать въехать всем желающим на учебу. Плюс направление обучения сложно изменить быстро — если студент готовится год или два к поступлению в европейский или американский вуз и резко захочет поступать в Восточной Азии, то это будет сложно и логистически, и информационно».

В начале декабря глава Минобрнауки Валерий Фальков заявлял, что из 315 тыс. иностранных студентов порядка 100 тыс. выехали из России на каникулы и не смогли вернуться обратно. Из-за закрытых границ они учились в дистанционном формате, на который неоднократно жаловались (см. “Ъ” от 19 августа 2020 года). На декабрьском совещании в Совете федерации заявлялось о намерении профильного министерства вместе с правительственным коронавирусным штабом до конца января проработать возможные варианты возвращения студентов, но решения о возобновлении въезда пока что нет.

Анна Васильева