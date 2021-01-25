Акции «Абрау-Дюрсо» подскочили на 10% после слов Путина об интересе к виноделию

Акции «Абрау-Дюрсо» начали активно расти после слов президента России Владимира Путина о виноделии, следует из данных торгов на Мосбирже. В 15:35 стоимость бумаг подскакивала на 10,8%, до 220 руб. К 16:40 мск акции «Абрау-Дюрсо» показывали рост на 5,29%.

Владимир Путин на встрече с учащимися вузов сказал о своем интересе к виноделию. Он отметил, что его советник Борис Титов владеет «Абрау Дюрсо», и он бы мог пойти к нему работать.

«У меня советник есть, Борис Титов, который является владельцем "Абрау Дюрсо",— крупная наша компания с хорошим бэкграундом, еще князю Голицыну, по-моему, это принадлежало все. Он у меня сейчас советник, я вот когда работу закончу, может, я пойду поработаю советником к нему, но не как бизнесмен, а как специалист, хотя бы в области права»,— сказал президент (цитата по «Интерфаксу»).