Школам выставили прокурорские оценки

Генпрокуратура выявила масштабные нарушения в дистанционном формате обучения по всей стране. Речь идет и о самообучении вместо полноценных онлайн-занятий, нехватке компьютеров для школьников и учителей, а также местных приказах, обязывающих учащихся иметь компьютерную технику для занятий с возможностью воспроизведения звука и видео. В Минпросвещения пока не прокомментировали “Ъ” итоги прокурорской проверки.

Генпрокуратура провела проверку соблюдения прав школьников и студентов во время дистанционного обучения во всей стране. «Всего в 2020 году прокурорами выявлено более 6 тыс. нарушений законодательства, в целях их устранения внесено свыше 3,8 тыс. актов реагирования, по результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено более 1 тыс. лиц»,— подвели итог в ведомстве.

Напомним, претензии к введенному из-за пандемии формату обучения у родителей возникали на протяжении всего прошлого года. В частности, жаловались они, не во всех семьях есть возможность обеспечить каждого ребенка персональным компьютером на несколько часов (см. “Ъ” от 23 марта 2020 года). Помимо этого родители указывали, что сами порой вынуждены объяснять материал детям и помогать в выполнении домашнего задания, которое присылают дистанционно. Неприязнь к онлайн-обучению спровоцировала в стране протест — в Москве прошли несколько митингов и возникло общественное движение, объединившее более 20 тыс. единомышленников (см. «Ъ-Онлайн» от 28 ноября 2020 года).

В ходе проверки прокуроры выявили случаи замены учебных занятий в дистанционном формате самостоятельным изучением предмета школьниками. В Башкирии, Марий Эл, Якутии, Иркутской, Калининградской и Тюменской областях они констатировали отсутствие у ряда обучающихся доступа к интернету и устойчивого сигнала связи. А в Алтайском крае, Брянской, Волгоградской, Омской, Тульской областях прокуроры добились отмены школьных приказов, обязывавших детей иметь дома персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео, стабильный канал подключения к интернету и необходимое программное обеспечение для доступа к удаленным серверам.

«Прокурорами приняты меры реагирования также в связи с необеспечением педагогических работников компьютерами и доступом к сети, а также непроведением их обучения для работы в указанных условиях,— уточнил “Ъ” и. о. начальника главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры Дмитрий Данилов.— В Бурятии в одной из школ при наличии 66 компьютеров лишь 31 был подключен к интернету, в результате освоение образовательных программ обеспечивалось педагогами с использованием собственных флеш-модемов за счет личных средств». В некоторых регионах после прокурорских проверок учащимся предоставили компьютерную технику.

Напомним, именно проблемы с нехваткой техники вынудили Минпросвещения в апреле 2020 года разрешить досрочно завершить учебный год учащимся младших и средних классов. Из анализа инфраструктурной обеспеченности школ, который провело Минпросвещения совместно с Минцифры, следовало, что соответствующими возможностями обладают не более 25% обучающихся (см. “Ъ” от 9 апреля 2020 года).

Согласно опросу АСИ, весной 2020 года треть школьников заявили об отсутствии у них персонального компьютера для дистанционного обучения. «Почти каждый пятый учитель отметил, что до половины всех школьников в их потоке не смогут учиться дистанционно из-за отсутствия технических средств либо из-за неумения использовать цифровые инструменты,— заявляла гендиректор АСИ Светлана Чупшева.— А каждый десятый учитель указал, что таких учеников в потоке может быть больше половины». По ее оценкам, на момент старта дистанционного обучения российским школьникам не хватало около 2 млн компьютеров. Глава СПЧ Валерий Фадеев называл в разговоре с “Ъ” дистанционное образование «очень дорогим, особенно для малообеспеченных семей»: «Компьютеры, трафик оплачивают семьи, и под ударом оказывается 43-я статья Конституции о бесплатном образовании. Расходы должно нести государство, обеспечивая учащихся трафиком и компьютерами».

Сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий удивляется, что проверкой занялась прокуратура, а не Рособрнадзор или Роспотребнадзор. Он напоминает, что на федеральном уровне до сих пор нет нормативных актов, регулирующих организацию дистанционного обучения. «Минпросвещения отделывается рекомендациями, и далеко не во всех регионах приняты такие организационные приказы, как в Москве,— говорит господин Луховицкий.— Требования СанПиНов по организации обучения выполнить в полной мере невозможно. Сейчас, когда все вернулись в школы, надо найти виновных в том, что дети не получили полноценного обучения. Виновными сделают директоров и учителей, это естественно».

В Минпросвещения, куда обратился “Ъ”, пока не прокомментировали итоги прокурорской проверки.

Анна Васильева, Николай Сергеев