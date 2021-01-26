Санкции ЕС прошли стороной

На следующей неделе Москву с рабочим визитом впервые посетит высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель — эту информацию в понедельник официально подтвердили в Москве и Брюсселе. Накануне визита господин Боррель принял участие в заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел. Вопреки настойчивым требованиям со стороны депутатов Европарламента, на встрече не было принято решения о дальнейшем ужесточении санкций в отношении России.

«Если вы все-таки поедете в Москву, то будете просить встречи с Алексеем Навальным?» — спросил один из журналистов Жозепа Борреля. Глава внешнеполитической службы Евросоюза в ответ сказал, что был бы рад встрече с российским оппозиционером, а также с другими представителями российского общества. Между тем, напомнил он, визит проходит по приглашению правительства РФ. При этом господин Боррель заверил, что на переговорах готов поднимать любые темы.

Этот ответ высокопоставленного европейского дипломата должен был заставить занервничать сотрудников служб протокола с российской стороны, однако в целом пресс-конференция по итогам многочасового заседания совета министров иностранных дел ЕС свидетельствовала о благополучном для Москвы исходе переговоров.

Ведь еще накануне встречи в публичных заявлениях европейских политиков то и дело звучало слово «санкции».

В минувший четверг депутаты Европарламента подавляющим большинством голосов приняли жесткую резолюцию с призывом освободить российского оппозиционера Алексея Навального, пересмотреть отношения с Россией и ужесточить действующие ограничительные меры. Число сторонников и противников принятия резолюции разнилось более чем в десять раз: «за» проголосовал 581 депутат, «против» — 50. В документе содержался призыв «чувствительно усилить ограничительные меры Евросоюза в отношении России, в том числе ввести санкции против физических и юридических лиц, причастных к принятию решения о задержании и заключении под стражу Алексея Навального»; рассмотреть возможность ввести санкции против тех, кто в целом причастен к «атакам на Алексея Навального»; а также ввести персональные санкции против «связанных с режимом олигархов и людей из близкого круга президента (Владимира.— “Ъ”) Путина, и кроме того, против медиапропагандистов, у которых есть имущество в Евросоюзе и которые пользуются свободой въезда в ЕС».

Зарубежные СМИ — о протестах в России в поддержку Алексея Навального Читать далее

На фоне этих дискуссий под угрозой оказался и запланированный ранее первый визит в Москву главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля. Его предшественница Федерика Могерини с 2014 года посетила РФ лишь единожды — в 2017 году. И на предварительных дебатах в Европарламенте в прошлый вторник один из депутатов уже потребовал у присутствовавшего там господина Борреля отменить поездку в Москву.

Однако решение Европарламента ни к чему формально не обязывает страны—члены ЕС.

Ключевой могла встать встреча министров иностранных дел 27 стран, которые в понедельник впервые в этом году провели очные переговоры в Брюсселе.

Накануне масла в огонь подлил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, который заявил, что ЕС должен обсудить «реально работающие санкции» после отравления и последующего ареста Алексея Навального. «Его отравление является попыткой убийства. Это было сделано в России с использованием российского химического вещества в отношении российского деятеля. Поэтому мне кажется нормальным, чтобы было проведено расследование, прояснено дело»,— отметил он. В поддержку расширения санкционного списка россиян заранее высказался и глава МИД Чехии Томаш Петршичек. В том или ином виде готовность поддержать ограничительные меры выразили представители Румынии, Италии, Латвии и Эстонии. А президент Польши Анджей Дуда назвал усиление санкций «абсолютно оправданным». «Мы готовы помочь выработать консенсус по этому вопросу»,— предупредил он.

Тем не менее по итогам переговоров господин Боррель не стал объявлять ни о новых санкциях, ни об их разработке (как это было, например, при подготовке санкционного пакета в отношении Белоруссии).

Более того, он почти одновременно с МИД РФ официально подтвердил, что 4–6 февраля планирует посетить Россию. «Я проинформировал Совет о намерении совершить визит в Москву по приглашению министра (иностранных дел Сергея.— “Ъ”) Лаврова в первую неделю февраля. Перед тем как провести стратегическую дискуссию в марте, думаю, было бы хорошо обсудить это с нашими российскими партнерами»,— отметил Жозеп Боррель, упомянув намеченные на март этого года дебаты на уровне лидеров стран ЕС о будущем взаимоотношений между Брюсселем и Москвой.

Что касается санкций, то господин Боррель заявил: «Отдельные страны-члены подняли вопрос о том, что это было бы хорошим ответом (на отравление и арест господина Навального.— “Ъ”)». «Другие не поднимали»,— добавил господин Боррель, объяснив, что «конкретных предложений на столе не было». «Совет готов принять меры, если обстановка того потребует. Но на сегодняшний день соответствующего решения принято не было»,— еще раз отметил он.

Галина Дудина