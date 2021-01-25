Минсельхоз не ожидает дефицита продуктов в России

В России не ожидается дефицита продовольствия, заявило Министерство сельского хозяйства. Ранее Счетная палата увидела риски возникновения дефицита на рынке в условиях правительственного механизма сдерживания цен на продукты.

«Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке агропромышленного комплекса как стабильную и не ожидает возникновения дефицита каких-либо видов продовольствия»,— говорится в сообщении ведомства (цитата по ТАСС).

В министерстве уточнили, что на данный момент дополнительные ограничения не прорабатываются. «Правительством РФ принят ряд системных мер, направленных на стабилизацию цен на базовые продукты питания. По оценке Минсельхоза, их действия будет достаточно для выравнивания ценовой ситуации»,— добавили в пресс-службе ведомства.

Сдержать рост цен на основные продовольственные товары потребовал президент Владимир Путин. Правительство разработало механизм по сдерживанию цен, а Минсельхоз, Минпромторг и ряд производителей и сетей подписали соглашение, определяющее предельную отпускную цену на ряд товаров, в частности, на сахар и масло. По информации “Ъ”, к середине января 2021 года попытка регулировать стоимость продуктов вызвала проблемы с поставками. Минпромторг заявил об отсутствии жалоб от сетей на проблемы с закупкой сахара и масла. В середине января 2021 года Минсельхоз сообщил о снижении цен на сахар и масло.

О регулировании — в материале “Ъ” «Аппетит приходит во время цены».