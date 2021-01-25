Счетная палата опасается дефицита из-за регулирования цен на продукты питания

Счетная палата (СП) России сообщает: рост потребительских цен в пределах 5% в 2020 году в условиях мирового кризиса можно считать умеренным. Аудиторы отмечают, что правительственный механизм сдерживания цен на продукты демонстрирует свою эффективность. При этом существуют риски возникновения дефицита, добавил в СП.

«Анализ механизма сдерживая цен, введенного правительством РФ в декабре 2020 года, показал, что он начал действовать. Уже наблюдается стабилизация либо некоторое снижение цен на отдельные продовольственные товары (хлеб, сахар). Однако, по мнению департамента аудита экономического развития, существуют риски возникновения дефицита из-за отказа крупных производителей продавать продукцию по фиксированным ценам, а также из-за возможного распространения ценового регулирования на новые товары»,— говорится в экономическом мониторинге Счетной палаты.

В СП добавили, что на конец 2020 года инфляция составила 4,91%. Этот показатель превысил как прогноз Минэкономразвития (3,8%), так и ожидания Банка России (4,2%). Показатель стал самым высоким за пять лет.

Напомним, в декабре 2020 года было подписано соглашение о предельных оптовых и розничных ценах на сахар и подсолнечное масло. Это произошло после того, как на рост цен обратил внимание президент Владимир Путин. Предельная отпускная цена масла составила 95 руб. за 1 л, розничная — 110 руб. за 1 л. Для сахара — 36 руб. и 46 руб. за 1 кг соответственно. По данным “Ъ”, Минсельхоз готов применить механизм при дальнейшем росте цен на зерно и макаронные изделия.

Подробности — в материале “Ъ” «Аппетит приходит во время цены».