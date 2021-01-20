Минсельхоз сообщил о снижении цен на сахар и масло

Цены на сахарный песок и подсолнечное масло в России продолжаются снижаться, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Ранее сдержать рост цен на основные продовольственные товары потребовал президент Владимир Путин.

«По словам министра… цены на сахар-песок и подсолнечное масло снижаются у производителей и в рознице. Вместе с тем регионам необходимо обеспечивать постоянный мониторинг ситуации»,— говорится в сообщении Минсельхоза. Как уточнили ведомства, для снижения цен правительством были выделены дополнительные субсидии, пошлины и квоты, а также было заключено соглашение между Минсельхозом, Минпромторгом, торговыми сетями, союзами и ассоциациями.

Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и сетей подписали соглашение в середине декабря 2020 года. В документе определена предельная отпускная цена на сахар и масло. По информации “Ъ”, к середине января 2021 года попытка регулировать стоимость продуктов вызвала проблемы с поставками. Минпромторг заявил об отсутствии жалоб от сетей на проблемы с закупкой сахара и масла.

О последствиях регулирования — в материале “Ъ” «У масла цены не сахар».