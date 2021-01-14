Минпромторг не получал жалоб от сетей на проблемы с закупкой сахара и масла

В Минпромторг России официально не поступала информация от региональных торговых сетей о сложностях с закупкой масла и сахара, сказали ТАСС в в пресс-службе ведомства. Ранее “Ъ” сообщил, что у небольших и средних торговых сетей начались сложности с закупкой этих товаров по регулируемым ценам.

«В настоящее время к соглашениям присоединились порядка 7 тыс. хозяйствующих субъектов, в том числе организации оптовой торговли, которые осуществляют закупки у производителей и поставляют товар организациям розничной торговли как сетевой, так и несетевой розницы»,— уточнили в министерстве.

В середине декабря 2020 года на фоне резкого роста цен на отдельные продукты Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и сетей подписали соглашения, в которых определили предельные отпускные цены на некоторые товары. Договоренности должны действовать до конца первого квартала. По информации “Ъ”, у некоторых торговых сетей возникли сложности с закупкой подсолнечного масла и сахара по фиксированным ценам, так как производители либо отказываются продавать продукцию на таких условиях, либо игнорируют запросы.

К чему привела попытка регулирования рынка — в материале “Ъ” «У масла цены не сахар».