Арестован мужчина, напавший на росгвардейца в ходе акции протеста во Владивостоке

Сегодня Фрунзенский райсуд Владивостока по ходатайству следствия арестовал сроком на два месяца 28-летнего мужчину, применившего силу в отношении сотрудника Росгвардии в ходе несанкционированной акции в поддержку политика Алексея Навального 23 января. Об этом “Ъ” сообщила представитель Следственного комитета (СКР) по Приморью Аврора Римская.

Ранее следствие сообщало о возбуждении двух уголовных дел о применении насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) в минувшую субботу.

«В ходе несанкционированной демонстрации, подозреваемый, находясь на проезжей части автодороги в районе дома 41 по улице Светланской в городе Владивостоке, схватил рукой за шею и попытался повалить на землю сотрудника управления Росгвардии по Приморскому краю и нанес ему не менее двух ударов руками в область головы и тела в связи с исполнением им своих служебных обязанностей по охране общественного порядка и задержанию лиц, участвовавших в незаконной протестной акции»,— сообщило регональное управление СКР. 28-летний подозреваемый в нападении был задержан по горячим следам.

Фигурант второго уголовного дела, неизвестный мужчина в маске, которому вменяется в вину избиение двух полицейских, находится в розыске.

23 января участники акции в поддержку Алексея Навального перекрыли движение по Светланской улице в центре Владивостока. По оценке корреспондента “Ъ”, в шествии в пиковой момент принимали участие около 3 тыс. человек, по оценке властей — 300–500. Были задержаны больше 30 человек.

Акции в поддержку господина Навального прошли по всей стране. По данным «ОВД-Инфо», правоохранители задержали около 3,7 тыс. человек.

Подробнее об акциях — в материале “Ъ” «Ох, нелегкая эта суббота».

Алексей Чернышев, Владивосток