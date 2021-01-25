Суд Верхней Пышмы арестовал Всеволода Могучева на 15 суток за репост еще одного видеролика Это третий подряд административный срок соратника экс-схимонаха Сергия

Соратника экс-схимонаха Сергия (Николая Романова) Всеволода Могучева арестовали еще на 15 суток. Решение вынес суд Верхней Пышмы (Свердловская область), который признал Всеволода Могучева виновным по ст.20.3.1 КоАП РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

«Ему вменяют другое видео религиозного характера, которое было опубликовано на YouTube-канале "Царский крест". Однако прокурор не приводит в качестве доказательств ни IP-адресов, ни данные интернет провайдеров, через которых видеоролик был опубликован. Очевидных доказательств нет»,— подчеркнул адвокат Могучева Михаил Толмачев. По его словам, в деле указывается, что материал был опубликован 27 апреля, когда подсудимый находился на территории Среднеуральского женского монастыря. «При этом на территории монастыря отсутствуют интернет провайдеры, а сам Всеволод 27 апреля был в Екатеринбурге по редакционному заданию СМИ, в котором на тот момент работал»,— отметил адвокат.

Михаил Толмачев в течение десяти дней намерен подать апелляционную жалобу на решение суда Верхней Пышмы. «Такое ощущение, что дана установка — арестовывать за каждый ролик. Хотя разъяснения законодательства говорят о том, что в случае длящегося правонарушения все эпизоды необходимо рассматривать вместе»,— пояснил он.