Проповеди уральского экс-схимонаха удалили с YouTube-канала Всеволода Могучева

Проповеди экс-схимонаха Сергия (Николая Романова) удалили с YouTube-канала его соратника Всеволода Могучева. Напомним, на этом канале публиковались как проповеди Николая Романова, так и ролики о событиях, происходящих в Среднеуральском женском монастыре, где бывший схимонах был духовников.

В настоящий момент на канале Всеволода Могучева нет ни одного ролика. При переходе по ссылке на видео всплывает сообщение: «Видео недоступно. Автор ограничил контент к видео».

Ранее Октябрьский райсуд Екатеринбурга арестовал на 15 суток (до 27 января) Всеволода Могучева. Он признан виновным по ст.20.3.1 КоАП РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Протокол на него был составлен из-за репоста ролика «Кто готовит рабство в России» во «ВКонтакте». Видео содержит обращение отца Сергия. Отметим, что в июле 2020 года экс-схимонах Сергий был оштрафован на 18 тыс. руб. по ст. 20.3.1 КоАП («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Основанием послужил то же видео, за которое арестовали Могучева.

Напомним, в конце декабря прошлого года Николай Романов был арестован на два месяца по обвинениям по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ (Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица), ч. 3 ст. 148 и ч. 1 ст. 330 УК РФ (Нарушение права на свободу вероисповеданий и самоуправство).