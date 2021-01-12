Всеволода Могучева арестовали еще на 15 суток за репост видео с экс-схимонахом Сергием В СИЗО он пробудет до 27 января

Октябрьский райсуд Екатеринбурга арестовал на 15 суток (до 27 января) соратника экс-схимонаха Сергия (Николая Романова) Всеволода Могучева. Он признан виновным по ст.20.3.1 КоАП РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Протокол на него был составлен из-за репоста ролика «Кто готовит рабство в России» во «ВКонтакте». Видео содержит обращение отца Сергия.

Отметим, что сегодня заканчивается предыдущий 15-дневный арест Могучева. 31 декабря 2020 года решением Ленинского райсуда Всеволод Могучев он был арестован за совершение административного правонарушения по ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности).

Он был задержан 29 декабря после штурма Среднеуральского женского монастыряю Тогда же силовики задержали бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова), которого конвоировали в Москву. Он арестован на два месяца по обвинениям по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ (Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица), ч. 3 ст. 148 и ч. 1 ст. 330 УК РФ (Нарушение права на свободу вероисповеданий и самоуправство).

Отметим, что в июле 2020 года отец Сергий был оштрафован на 18 тыс. руб. по ст. 20.3.1 КоАП («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Основанием послужил то же видео, за которое сегодня арестовали Могучева.

Подробнее об этом — в материале «Отца Сергия наказали за возбуждение ненависти».