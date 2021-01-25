В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело из-за перекрытия дорог 23 января

Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело о блокировке дорог в центре города во время акции в поддержку политика Алексея Навального 23 января. Об этом российским информагентсвом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данным ведомства, 23 января с 9:30 до 17:00 неизвестные препятствовали движению транспортных средств и пешеходов в центре города. «В частности, массово выйдя на проезжую часть Малой Морской улицы, группа граждан создала угрозу безопасности граждан, своими действиями вынуждая водителей автомобилей применять опасные маневры во избежание наезда на пешеходов»,— приводит «РИА Новости» сообщение МВД.

По данным 47news, уголовное дело в УМВД по Центральному району Петербурга возбудили уже к вечеру 23 января. Издание отмечает, что полиция планирует привлекать к ответственности не «случайных прохожих», которых можно опознать по фотографиям, а тех, «кто плотно сотрудничает с оппозиционерами».

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти на запрос “Ъ” не ответили.

Аналогичные дела возбудили во Владивостоке и Москве.

Об акциях протеста 23 января — в материале “Ъ” «Ох, нелегкая эта суббота».

Марина Царева, Санкт-Петербург