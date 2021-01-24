МИД России продолжит разбираться с комментариями дипломатов США по акциям

Москва ответит на комментарии американских дипломатов по протестам в России, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Ранее стало известно, что МИД попросит дипломатов объясниться.

«Но это только вершина айсберга — то, что публиковали официальные структуры США,— поэтому будут дальнейшие разбирательства»,— сообщила госпожа Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Пресс-секретарь посольства США Ребекка Росс 23 января сообщила, что ведомство следит за сообщениями о протестах в 38 российских городах и задержаниях мирных протестующих и журналистов. «США поддерживают право людей на мирные акции протеста, свободу волеизъявления. Шаги, предпринимаемые российскими властями, подавляют эти права»,— написала она в Twitter.

Посольство США опубликовало маршруты и время начала акций. МИД РФ заявил, что попытки подобного «освещения» будут рассматриваться как грубое вмешательство в дела России.

В субботу, 23 января, по всей России прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По данным «ОВД-Инфо», были задержаны 3564 человека.

Подробнее об акциях читайте в публикации “Ъ” «"Куда вы все идете? Чего вы все хотите?"»