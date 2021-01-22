МИД РФ предупредил посольство США о последствиях вмешательства в дела России

МИД России в ответ на появившуюся на сайте посольства США информацию о местах и времени проведения несанкционированных акций заявил, что попытки подобного «освещения» будут рассматриваться как грубое вмешательство в дела России.

Посольство США в Москве опубликовало список мест, где будут проходить акции 23 января, и призвала американцев избегать подобных мероприятий. «Любые попытки подобного "освещения" несанкционированных митингов будут рассматриваться как грубое вмешательство во внутренние дела нашей страны и вызовут соответствующую реакцию»,— говорится в Telegram-канале российского дипведомства.

В ведомстве считают, что такие данные «выходят за рамки "заботы" о собственных гражданах в России». «Это совпадает с провокационными доктринальными установками Вашингтона по стимулированию "протестов в странах с неугодными им правительствами"»,— подчеркнули в ведомстве.

Напомним, Роскомнадзор пригрозил соцсетям штрафами за привлечение подростков на митинги. МВД предупредило об ответственности за призывы к протестам 23 января. Генпрокуратура потребовала блокировать сайты с такими призывами.

Господина Навального задержали в аэропорту Шереметьево после того, как он вернулся из Германии. Федеральная служба исполнения наказаний просит суд заменить его условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Суд назначен на 2 февраля. Многие лидеры западных стран призвали власти России освободить Алексея Навального.

Подробнее — в материале “Ъ” «Алексея Навального пустили вне очереди».