Видео с проповедями уральского экс-схимонаха удалили с YouTube

Видео с проповедями свердловского экс-схимонаха Сергия (Николай Романов) удалили с YouTube-канала его соратника Всеволода Могучева. Напомним, что на канале «Всеволод Могучев» публиковали записи с церковных богослужений, обращения экс-схимонаха и ролики о том, что происходит в Среднеуральском женском монастыре (Свердловская область), где Николай Романов был духовником.

Сейчас на канале господина Могучева нет ни одного видеоролика, а при переходе по ссылке видео всплывает сообщение: «Автор ограничил контент к видео».

В описании канала указано, что он был создан в мае 2014 года, имеет 6,3 млн просмотров и 45,2 тыс. подписчиков.

Напомним, что Всеволод Могучев был арестован на 15 суток (до 27 января). Его признали виновным по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Протокол в отношении него был составлен из-за репоста ролика «Кто готовит рабство в России» в «ВКонтакте». Видео содержит обращение отца Сергия. Отметим, что в июле 2020 года экс-схимонах Сергий был оштрафован на 18 тыс. руб. по ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Основанием послужило то же видео, за которое арестовали Могучева.

Сам экс-схимонах в конце декабря был арестован по обвинениям по ч. 3 ст. 110.1 (склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица), ч. 3 ст. 148 и ч. 1 ст. 330 (нарушение права на свободу вероисповеданий и самоуправство) УК РФ.

Подробнее — в материале “Ъ” «Отец Сергий не ковид-диссидент».

Мария Игнатова, Екатеринбург