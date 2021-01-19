«Отец Сергий не ковид-диссидент»

Во вторник Басманный райсуд Москвы рассмотрит жалобу адвокатов бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) на действия следователей при его задержании 29 декабря. Отлученный от РПЦ священник арестован по обвинению в склонении детей к суициду, нарушении права на свободу вероисповеданий и самоуправстве. По мнению адвокатов, при задержании было нарушено его право на защиту. При этом они считают, что все обвинения связаны с внутрицерковным конфликтом: Среднеуральский женский монастырь, которым руководил Сергий, во время пандемии перестал поминать патриарха Кирилла, а позже переводить значительные средства на содержание Екатеринбургской епархии.



Напомним, экс-схимонах Сергий был задержан в ночь на 29 декабря во время штурма Среднеуральского женского монастыря, которым он продолжал руководить, несмотря на отлучение от церкви. Его обвиняют по ч.3 ст.110.1 УК РФ («Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица»), ч.3 ст.148 и ч.1 ст.330 УК РФ («Нарушение права на свободу вероисповеданий и самоуправство»). Он арестован Басманным райсудом Москвы до 28 февраля. Вину не признает.

По словам адвоката Светланы Герасимовой, во время задержания следователи не рассмотрели ее ходатайство о конфиденциальном общении с подзащитным, а также о переносе ночного допроса.

«Конституция гарантирует каждому право на защиту своих прав и интересов, и мы намерены добиться этого»,— подчеркнула она, добавив, что защита готова отстаивать права бывшего клирика в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).



По словам адвоката, пока ее подзащитный не дает показания, но будет участвовать в других следственных действиях, которые запланированы на 20 января.

Защита и сам отец Сергий настаивают, что причинами уголовного преследования стали внутрицерковный конфликт и экономические претензии епархии к монастырю.

По словам адвоката Павла Бабикова, по предварительным данным, основанным на беседах с благотворителями и источниками, монастырь ежегодно отдавал на содержание епархии более 20 млн руб.

Адвокат подчеркнул, что, со слов прихожан, между монастырем и епархией долгие годы были теплые отношения. «Занимавший ранее должность митрополита Кирилл бывал в монастыре, благословлял строительство храмов. А несколько лет назад монастырь подарил нынешнему митрополиту Евгению (Кульбергу) Toyota Camry. Кроме того, епархии отдавались молоко и другие продукты»,— рассказал господин Бабиков.

Конфликт случился после начала пандемии коронавирусной инфекции весной 2020 года, когда отец Сергий начал критиковать в проповедях действия властей и руководства РПЦ за введенные ограничения при посещении храмов. «Отец Сергий не ковид-диссидент. Он, как и многие другие священники, против того, чтобы во время служений устанавливались запреты, противоречащие канонам, на которых вера держится уже 2 тыс. лет. Обходить эти каноны запрещено, даже если этого требуют РПЦ и государство. Отец Сергий решил, раз РПЦ позволяет нарушать каноны, то он больше не будет платить епархии»,— пояснил господин Бабиков.

По его словам, направлять средства епархии монастырь перестал в начале лета 2020 года. Кроме того, во время богослужений в монастыре перестали поминать патриарха Кирилла.

За этим последовало отлучение отца Сергия от служения, позже его лишили сана и отлучили от церкви, а представители РПЦ заявили, что монастырь захвачен.

Павел Бабиков уверен, что епархии важно показать, что имущество монастыря принадлежит ей, а его незаконно забрали. «Но это не так. Храмы построены на земле епархии, но строила их не епархия. Строителями являются сам Сергий и многочисленные благотворители. Речь идет о вложении нескольких миллиардов рублей. По сути, храмы принадлежат местной общине (но право собственности не оформлено.— “Ъ-Урал”). Епархии же нужно прийти к застройщикам, попросить документы и все оформить, чего они не делали. Хотя представители епархии после ареста отца Сергия просили этих благотворителей возобновить денежную поддержку в прежнем объеме, но получили отказ»,— пояснил он.

Адвокат отметил, что сам монастырь инициировал процесс регистрации права собственности за епархией летом прошлого года. Для этого был создан благотворительный фонд Софии Премудрости Божией, который заказал техническую документацию на постройки. «По непонятной причине в октябре епархия предъявила иск о признании права собственности на главный храм монастыря как на самовольную постройку, мотивируя это тем, что его построила игуменья Варвара. Хотя ранее она давала показания, что не являлась строителем храма. Мы и застройщики узнали об иске только когда в монастырь пришли приставы. Сейчас мы входим в это дело третьими лицами. Мы не хотим себе право собственности, пусть его оформляет епархия. Но хотим показать, что это не епархия строила. Сейчас ведь все представляется, как будто Сергий захватил чужое, издевается там над людьми, не пускает туда епархию»,— пояснил адвокат. Он уверен, что эпизод с недопуском представителей епархии в монастырь нельзя квалифицировать как самоуправство, он лежит в плоскости гражданского права.

Эпизод со склонением к суициду во время проповеди адвокат считает «пиар кампанией по очернению» отца Сергия. «На наш взгляд, там нет никаких призывов к суициду. Видео обязательно изучат богословы, лингвисты, чтобы дать свое заключение. В конце концов, мы все помним, что даже патриарх говорил, что погибнуть за родину можно и нужно. И это не посчитали преступлением»,— добавил Павел Бабиков.

В пресс-службе Екатеринбургской епархии “Ъ-Урал” сообщили, что готовы отвечать на вопросы по текущей ситуации в монастыре после Крещения. Известно, что после ареста отца Сергия епархия направила в монастырь руководителя отдела социального служения, протоиерея Евгения Попиченко с сестрами милосердия. «В епархии обеспокоены духовным и психическим состоянием людей, находящихся на территории захваченной обители. Насельницы пребывают в подавленном моральном состоянии»,— сообщала тогда пресс-служба епархии. В монастыре уточнили, что отказались от этой помощи.

Татьяна Дрогаева