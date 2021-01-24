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«Белый счетчик» заявил о непричастности к оценке акций в поддержку Навального

Группа наблюдателей «Белый счетчик», оценивающая число участников митингов и акций протеста, сообщила, что не проводила исследований во время акций в поддержку политика Алексея Навального 23 января. По заявлению группы, оценки, которые появлялись в СМИ от имени «Белого счетчика», проводились не по традиционной для группы методике.

«На акциях, которые прошли 23 января в городах России, "Белый счетчик" не проводил подсчетов по своим традиционным методикам. Таким образом, появившиеся в ряде СМИ оценки от имени "Белого счетчика" не являются корректными»,— сообщила группа в Facebook. Она отметила, что социолог Алексей Захаров, сотрудничающий с «Белым счетчиком», делал собственную оценку. «Все остальные публикуемые оценки данного мероприятия являются личными мнениями авторов»,— отметила группа.

По расчетам господина Захарова, который, по его словам, проводился вместе с волонтерами «Белого счетчика», в акции в Москве участвовало от 18 до 35 тыс. человек. «Оценка некоторых коллег из Белого счетчика - максимум могло быть 15 тысяч одномоментно в районе Пушкинской (площади. — “Ъ”)»,— написал он в Facebook. Associated Press также оценивает число протестующих в районе 15 тыс. человек. МВД сообщало о 4 тыс. участниках акции.

17 января Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии. Суд отправил его под стражу до 15 февраля за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». «ОВД-Инфо» сообщает о 3,2 тыс. задержанных. В Москве следователи возбудили три уголовных дела — о нападении на представителей власти, хулиганстве и повреждении имущества.

О протестных акциях в Москве — в материале “Ъ” «"Куда вы все идете? Чего вы все хотите?"».

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