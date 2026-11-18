«Миротворец» — украинский интернет-ресурс (признан экстремистским ресурсом и запрещен в РФ), созданный в 2014 году для публикации личных данных лиц, которых власти страны считают угрозой национальной безопасности. В базу данных сайта в разное время были внесены российский депутат Мария Бутина, рэпер Тимати и режиссер Никита Михалков, объявленные на Украине в розыск.