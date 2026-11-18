Рим потребовала от Киева объяснить включение итальянских политиков в запрещенный «Миротворец»
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни поручил послу в Киеве запросить у украинских властей официальные разъяснения. Причиной стало включение депутатов Европарламента от оппозиционного движения «Пять звезд» (M5S) в базу данных украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским ресурсом и запрещен в России). Об этом сообщает La Repubblica.
17 ноября в список попали семь депутатов Европарламента из разных стран. Среди них — один из лидеров «Пяти звезд», итальянец Данило Делла Валле, который выступает за прекращение поставок оружия Киеву и урегулирование российско-украинского конфликта дипломатическим путем.
«Миротворец» — украинский интернет-ресурс (признан экстремистским ресурсом и запрещен в РФ), созданный в 2014 году для публикации личных данных лиц, которых власти страны считают угрозой национальной безопасности. В базу данных сайта в разное время были внесены российский депутат Мария Бутина, рэпер Тимати и режиссер Никита Михалков, объявленные на Украине в розыск.
«Портал безосновательно обвиняет меня в „участии в актах гуманитарной агрессии“, „манипулировании информацией“ и „распространении пропаганды“, выдвигая эти обвинения исключительно на основании моей деятельности, моих публичных заявлений и моих голосований в этом парламенте. Статья завершается прямым призывом к украинским правоохранительным органам привлечь меня к ответственности», — написал тогда Данило Делла Валле в письме, адресованном председателю Европарламента Роберте Метсоле.
Делегация оппозиционного движения призвала Евросоюз закрыть украинский сайт. Парламентарии опасаются возможных преследований Делла Валле. После их просьб в базу сайта были внесены персональные данные и других евродепутатов от «Пяти звезд».