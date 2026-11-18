Variety составила топ-100 кинозвезд
Хамфри Богарт. Начинавший с ролей бандитов на втором плане, позднее раскрывшийся как яркий и самобытный актер. Рекомендация к просмотру — «Касабланка» Майкла Кертиса 1942 года.
Чарли Чаплин. Кинозвезда, чью всемирную популярность и культовый статус Variety описала так — «Клеопатра, Beatles и Санта-Клаус в одном лице». Рекомендация составителей топа — «Золотая лихорадка», снятая самим Чаплиным в 1925 году.
Джек Николсон. Рекордсмен по наибольшему количеству актерских номинаций на «Оскар» (12) и один из четырех трехкратных лауреатов среди актеров-мужчин. Variety называет его последним бунтарем в истории кино. Рекомендация Variety — «Пролетая над гнездом кукушки» Милоша Формана 1975 года, принесший Николсону его первый «Оскар».
Кэтрин Хепбёрн. Одна из величайших драматических актрис Голливуда. Единственная в истории обладательница четырех главных актерских «Оскаров». Больше не получил еще ни один актер или актриса. Как пишет Variety, одинаково успешно справлявшаяся как с серьезными драматическими ролями, так и с легкими остроумными комедийными образами. Рекомендация к просмотру — романтическая комедия «Филадельфийская история» Джорджа Кьюкора 1940 года.