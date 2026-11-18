«Созданный ею мифический образ — сама Мэрилин — был выдающимся актерским перевоплощением. Когда она появляется на экране, в какой бы роли ни была, в ее присутствии есть что-то волшебное»,— пишет газета. Текст о каждой кинозвезде в топе завершает рекомендация из ее фильмографии от Variety. В случае с Мэрилин Монро газета предлагает к просмотру «Джентльмены предпочитают блондинок» Говарда Хоукса (1953 год).