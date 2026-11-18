Следствие считает, что мужчина незаконно въехал в США летом 2026 года. После этого его завербовали для слежки. За какой именно компанией следил россиянин, не уточняется. Приводится лишь местонахождение ее офиса — Пало-Альто, штат Калифорния. Сообщники предоставляли ему оборудование и финансирование, чтобы мужчина следил за сотрудниками компании. В пресс-релизе отмечается, что россиянин знал домашние адреса некоторых работников, в том числе одного из высокопоставленных руководителей. Некоторых сотрудников он отслеживал на улице. В кофейне рядом с офисом компании он фотографировал экраны ноутбуков и присылал фотографии сообщникам.