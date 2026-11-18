В США россиянина обвинили в шпионаже против американской оборонной компании
Министерство юстиции США предъявило обвинение россиянину Игорю Дью в шпионаже против американской технологической и оборонной компании в Кремниевой долине. Об этом сообщила пресс-служба Минюста. По данным ведомства, мужчина собирал информацию в интересах правительства России.
Мужчина был арестован в октябре. Игоря Дью также обвиняют в мошенничестве с использованием поддельных документов, удостоверяющих личность. По версии следствия, его завербовали сообщники через мессенджер Telegram, поручив ему тайно следить за сотрудниками оборонно-технологической компании из Кремниевой долины. Сообщники господина Дью утверждали, что компания, за которой он следил, поставляет оружие Украине для ведения боевых действий с Россией.
Следствие считает, что мужчина незаконно въехал в США летом 2026 года. После этого его завербовали для слежки. За какой именно компанией следил россиянин, не уточняется. Приводится лишь местонахождение ее офиса — Пало-Альто, штат Калифорния. Сообщники предоставляли ему оборудование и финансирование, чтобы мужчина следил за сотрудниками компании. В пресс-релизе отмечается, что россиянин знал домашние адреса некоторых работников, в том числе одного из высокопоставленных руководителей. Некоторых сотрудников он отслеживал на улице. В кофейне рядом с офисом компании он фотографировал экраны ноутбуков и присылал фотографии сообщникам.
Первое слушание по делу Игоря Дью состоялось в федеральном суде 2 ноября, и с тех пор он находится под стражей. Следующее слушание назначено на 24 ноября.