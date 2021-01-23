Детский омбудсмен сообщила о 300 задержанных несовершеннолетних

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что на митингах 23 января по всей России задержано более 300 несовершеннолетних граждан, 70 из них — в Москве. По словам члена столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марины Литвинович, всех задержанных в столице подростков уже отпустили.

«Сейчас ведется подсчет. По предварительным данным, всего было задержано около 300 несовершеннолетних в различных регионах России. В Москве — цифра около 70, в Санкт-Петербурге — порядка 30 детей»,— сообщила госпожа Кузнецова на своем официальном сайте.

«Несовершеннолетних (в Москве.— “Ъ”) доставили в три отдела: Фили-Давыдково, Тверской, Пресненский. В настоящее время всех их отпустили из полиции. Как мне удалось установить, все они не участвовали в акции в поддержку Навального, а оказалось в месте ее проведения случайно»,— сказала госпожа Литвинович (цитата по ТАСС).

По данным «ОВД-Инфо», всего в России к 22:00 мск на протестных акциях сегодня, 23 января, задержали более 2,5 тыс. человек. Митинги проходят по всей стране. Главное требование протестующих — освободить оппозиционера Алексея Навального, которого 17 января задержали в аэропорту сразу по возвращении из Германии. Господин Навальный нарушал испытательный срок по делу о хищениях средств компании «Ив роше», в связи с чем Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) намерена заменить его условный срок на реальный.

Как проходят протесты по всей стране — в трансляции “Ъ”.