В Петербурге возбудили уголовное дело против ударившего полицейских на акции протеста

Главное следственное управление Следственного комитета РФ (ГСУ СКР) по Санкт-Петербургу завело уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Днем на Сенатской площади неизвестный мужчина ударил двух сотрудников ГИБДД в ходе протестной акции, сообщает СКР. Сегодня, 23 января, сторонники оппозиционера Алексея Навального проводят митинги в его поддержку с требованием освободить политика из-под ареста.

По версии следствия, мужчина ударил полицейского по лицу кулаком после того, как тот посоветовал ему соблюдать правопорядок. При попытке задержания другим сотрудником правоохранительных органов протестующий ударил и его, а затем «скрылся среди митингующих граждан», сказано в сообщении.

ГСУ СКР создал следственно-оперативную группу, которая начала устанавливать личность мужчины, чтобы его задержать.

Ранее в интернете появилось видео, на котором полицейский с силой ударил женщину ногой в живот, после чего она упала на асфальт. Начальник управления информации ГУ МВД по Санкт-Петербургу Вячеслав Степченко сообщил РБК, что полиция города изучает эту видеозапись.

17 января Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии. Суд отправил его под стражу до 15 февраля за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». По данным «ОВД-Инфо», в ходе сегодняшних акций протеста задержаны 2,3 тыс. человек, больше всего — в Москве.

О протестах в Москве и других регионах — в онлайн-трансляции “Ъ”.