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Координатора московского штаба Навального арестовали на пять суток

Симоновский суд Москвы арестовал координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова на пять суток за организацию несанкционированного публичного мероприятия, сообщил столичный штаб в Twitter. Сегодня, 23 января, сторонники оппозиционера проводят по всей стране протестные акции с требованием отпустить политика из-под ареста.

«Суд признал Степанова виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия) и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком пять суток»,— приводит «Интерфакс» слова адвоката «Апологии протеста» Даниила Бермана.

За нарушение статьи 20.2.2 Кодекса об административных правонарушениях ранее была арестована пресс-секретарь господина Навального Кира Ярмыш. Кроме того, на сегодняшней акции были задержаны юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом) Любовь Соболь и жена Алексея Навального Юлия, которую позже отпустили. По данным «ОВД-Инфо», всего в стране задержаны более 2,2 тыс. человек.

Как проходят акции в Москве и других регионах — в онлайн-трансляции “Ъ”.

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