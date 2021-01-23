Юлию Навальную отпустили после задержания

Жену оппозиционера Алексея Навального Юлию отпустили из ОВД «Сокол», сообщает «МБХ медиа». Ее задержали на митинге в поддержку политика в Москве.

Как сообщает издание, госпожа Навальная села в машину и уехала. Составили ли на нее протокол, неизвестно. Сама Юлия Навальная пока не сообщала о своем освобождении.

Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии. Суд отправил его под стражу до 15 февраля за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». 23 января по всей России проходят акции в его поддержку. По данным «ОВД-Инфо», задержаны более 1,6 тыс. человек, больше всего в Москве — 513.

О том, как проходят акции в Москве и других регионах,— в онлайн-трансляции “Ъ”.