«ОВД-Инфо»: по России на акциях в поддержку Навального задержали более 1,6 тыс. человек

Число задержанных на акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального превысило 1,6 тыс. человек — 1614, следует из данных «ОВД-Инфо». Больше всего задержали в Москве — 513.

Где больше всего задержанных:

Москва — 513,

Санкт-Петербург — 212,

Новосибирск — 92,

Омск — 49,

Казань — 47.

Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии. Суд отправил его под стражу до 15 февраля за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Суд по иску ФСИН о замене его условного срока на реальный запланирован на 2 февраля.

О том, как проходят акции в Москве и других регионах,— в онлайн-трансляции “Ъ”.