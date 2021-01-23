В Курске уволили поддержавшего Навального полицейского

Участковый уполномоченный Северо-Западного отдела полиции УМВД России по Курской области Руслан Агибалов уволен из органов внутренних дел, сообщили “Ъ” в ведомстве. Менее чем за сутки до увольнения майор выложил в сеть видеозапись, в которой он в служебной форме высказался в поддержку оппозиционера Алексея Навального, при этом попросил не расценивать свое заявление как призыв к участию в несанкционированных митингах 23 января.

В ведомстве пояснили, что Руслан Агибалов уволен по отрицательным основаниям «за поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел». В пресс-службе УМВД подчеркнули, что полицейский нарушил закон о службе в ОВД. По данным ведомства, ранее у участкового были систематические нарушения по службе.

Поддержку оппозиционеру полицейский объяснил анализом резонансных уголовных дел, в том числе дела хабаровского губернатора Сергея Фургала, а также загадочными смертями несогласных с властями людей: Никиты Исаева, Кирилла Толмацкого, Максима Маркинцевича, Сергея Доренко. «Также я боюсь, что, когда мои дети вырастут, они мне зададут вопрос: "Папа, а что ты сделал для того, чтобы мы жили в свободной и процветающей стране?" И мне нечего будет на это ответить»,— сказал полицейский.

Сегодня в России проходят акции в поддержку Алексея Навального. По данным «ОВД-Инфо», задержаны почти 1,4 тыс. участников акций. Сам господин Навальный находится под арестом в СИЗО за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше».

О том, как проходят акции в Москве и других регионах,— в онлайн-трансляции “Ъ”.

Сергей Толмачев, Воронеж