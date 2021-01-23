«ОВД-Инфо»: в ходе акций в поддержку Навального задержали более 1 тыс. человек

Число задержанных в ходе несогласованных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального увеличилось до 1090 человек, сообщает «ОВД-Инфо». Акции проходят сегодня во многих городах России. Сам господин Навальный находится под арестом в СИЗО «Матросская тишина», его жена Юлия задержана во время митинга в Москве.
Больше всего задержали в ходе акций в следующих городах:
- Москва — 300 человек,
- Санкт-Петербург — 162,
- Новосибирск — 90,
- Красноярск — 46,
- Владивосток — 35.
Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии. Суд отправил его под стражу до 15 февраля за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Суд по иску ФСИН о замене его условного срока на реальный запланирован на 2 февраля.
О том, как проходят акции в Москве и других регионах,— в онлайн-трансляции “Ъ”.