СКР поддержал законопроект о лишении свободы за вовлечение несовершеннолетних в митинги

Депутат Госдумы Евгений Марченко («Единая Россия») разработал законопроект о лишении свободы до пяти лет за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги и до десяти лет — за склонение к организации массовых беспорядков. Следственный комитет России концептуально поддержал законопроект. Господин Марченко сообщил «РИА Новости», что документ находится на рассмотрении правительства.

Депутат предложил внести поправки в ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий). Сейчас за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции предусмотрена административная ответственность — 50 тыс. руб. для физлиц и 100 тыс. руб. для должностных лиц. Поправками предлагается криминализировать состав ч. 1.1 ст. 20.2 КоАП РФ. Депутат хочет наказывать за вовлечение в несанкционированные митинги ограничением свободы на два—четыре года, арестом на четыре—шесть месяцев или лишением свободы до пяти лет.

Господин Марченко заявил «РИА Новости», что административные штрафы могут выписать первому попавшемуся, а реальные организаторы уходят от ответственности. «А вот если уголовное дело будет, то в ходе предварительного расследования будет собираться вся информация, доказательства. И будут найдены и привлечены к уголовной ответственности реальные организаторы»,— уверен депутат.

СКР написал положительный отзыв на законопроект. «Учитывая, что ужесточение ответственности за названные виды противоправной деятельности предлагается из-за возрастающей общественной опасности таких действий, предупреждение которых в полной мере не обеспечивается за счет применения к нарушителям имеющихся мер административной и уголовной ответственности, законопроект концептуально поддерживается»,— говорится в отзыве СКР. Верховный суд в отзыве только сообщил, что к документу есть замечания юридико-технического характера.

Сегодня, 23 января, в России проходят несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. СКР возбудил уголовное дело из-за призывов в соцсетях к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.

О подготовке к акциям — в материале “Ъ” «Соцсети не пускают на улицу».