«ОВД-Инфо»: в ходе акций в поддержку Навального задержали более 860 человек

В России проходят несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По данным «ОВД-Инфо», число задержанных увеличилось до 863 человек. Сам господин Навальный находится под арестом в СИЗО «Матросская тишина», его жена Юлия задержана во время акции в Москве.

Больше всего задержали в ходе акций в следующих городах:

Москве — 191 человек,

Санкт-Петербурге — 139,

Новосибирске — 82,

Красноярске — 46,

Владивостоке — 35.

17 января Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево при возвращении из Германии. Суд отправил его под стражу до 15 февраля за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Суд по иску ФСИН о замене политику условного срока на реальный запланирован на 2 февраля.

Подробнее об акциях в поддержку Алексея Навального — в онлайн-трансляции “Ъ”.