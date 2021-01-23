В Москве перед акцией в поддержку Навального начались задержания

В Москве в преддверии несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального начались задержания на Пушкинской площади, сообщает корреспондент “Ъ”. Одним из первых сотрудники правоохранительных органов увели попытавшегося выступить с речью мужчину.

Как уточняет корреспондент “Ъ”, пока все задержанные — мужчины и молодые люди. Сотрудники полиции патрулируют площадь и задерживают граждан, после чего сажают их в автобусы на Тверской улице. По оценке корреспондента, задерживают пару человек в минуту.

Кроме того, как сообщили в московском штабе господина Навального, в столице также задержан координатор штаба Олег Степанов. Его повезут в ОВД «Даниловский».

Ранее СМИ сообщали, что в районе Пушкинской площади коммунальные службы начали перекладывать плитку. Сейчас вокруг площади стоят ограждения, много полиции и спецтехники, в том числе автозаки.

Напомним, несанкционированные акции протеста в поддержку Алексея Навального проходят сегодня по всей России. По оценке «ОВД-инфо», задержано уже свыше 200 человек.

За тем, как проходят субботние акции, следите в онлайн-трансляции “Ъ”.