В Санкт-Петербурге начались массовые задержания

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции, ОМОНа и Росгвардии начали массовые задержания на акции в поддержку Алексея Навального. По подсчетам корреспондента “Ъ”, на данный момент в мероприятии принимает участие около 5 тыс. человек, часть из них находится около Исаакиевского собора, также идет толпа со стороны Невского проспекта.

Сотрудники правоохранительных органов выхватывают людей из толпы и отводят в автозаки. Около Сенатской площади их несколько десятков. Вышедшие на акцию скандируют «Путин — вор!» и «Позор!». Возле Конституционного суда в Петербурге в ОМОН кидают снежками.

Несанкционированные акции в поддержку оппозиционера 23 января проходят по всей стране. Задержания активистов в Санкт-Петербурге начались еще до акции в поддержку Алексея Навального. Кроме того, ранее корреспондента “Ъ” Олега Дилимбетова увели в автозак «для проверки документов», после чего увезли в отдел полиции №46.

Подробнее об акциях в поддержку Алексея Навального — в онлайн-трансляции “Ъ”.

Марина Царева, Санкт-Петербург