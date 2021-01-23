В Санкт-Петербурге задержали активистов перед акцией в поддержку Навального

Полиция в Петербурге задерживает известных активистов до начала несогласованного митинга в поддержку Алексея Навального, передает Telegram-канал Задержания Санкт-Петербург. Утром 23 января были задержаны автор канала «АгитРоссия» Павел Иванкин, активист «Весны» Тимофей Тумашевич и член Либертарианской партии Иван Остапчук. Причины задержания никому из них пока не объяснили.

Также поступают сообщения от активистов и оппозиционных депутатов, что к ним домой приходят сотрудники полиции и просят подписать бумаги о недопустимости нарушения порядка. Об этом, в частности, говорили активисты «Мирного сопротивления», градозащитник Красимир Врански и член «Открытой России» (организация признана Минюстом РФ иностранным агентом) Александр Бруссер, пишет Telegram-канал ЯГражданин. Кроме того, еще вчера полиция посетила депутата законодательного собрания Максима Резника и ряд других депутатов.

Несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального 23 января проходят по всей стране. На Дальнем Востоке уже начались задержания.

О подготовке к акциям — в материале “Ъ” «Соцсети не пускают на улицу».

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург