В Санкт-Петербурге задержали корреспондента “Ъ”

На несанкционированной протестной акции в Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали корреспондента “Ъ” Олега Дилимбетова. Сотрудники увели его в автозак «для проверки документов», после чего увезли в отдел. Об этом сообщает корреспондент “Ъ”, которого также пытался задержать ОМОН, однако в автозаке закончились места.

Сам Олег Дилимбетов уточнил, что его везут в 46-е отделение полиции в Стрельне.

«Мы стоим около отдела, из автозака никого не выпускают»,— сообщил Олег Дилимбетов. На Сенатской площади начались массовые задержания. В автозаки увели более 15 человек. Сотрудники правоохранительных органов просят прессу не собираться в одном месте.

Сенатская площадь огорожена, людей на нее не пускают. Вокруг стоит несколько десятков автозаков и машин полиции и Росгвардии.

Ранее в Санкт-Петербурге закрыли станцию метро «Адмиралтейская», которая расположена ближе всего к Сенатской площади. В пресс-службе метрополитена сообщили, что изменение режима работы связано с ремонтом эскалатора. Позднее закрытой оказалась станция «Невский проспект».

Напомним, несанкционированные акции протеста в поддержку Алексея Навального проходят сегодня по всей России. По оценке «ОВД-Инфо», задержано уже свыше 200 человек.

За тем, как проходят субботние акции, следите в онлайн-трансляции “Ъ”.

Марина Царева, Санкт-Петербург