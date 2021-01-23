В Иркутске на акцию в поддержку Навального вышло несколько тысяч человек

В Иркутске в акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, по подсчетам корреспондента “Ъ”, приняло участие несколько тысяч человек. Демонстранты прошли по улицам Урицкого, Карла Маркса, Ленина и заняли площадь перед правительством Иркутской области. Участники акции скандировали у здания регионального правительства: «Уходи», «Мы не боимся».

За час до начала акции были задержаны руководитель иркутского штаба господина Навального Сергей Беспалов и его заместитель Захар Сарапулов. Больше задержаний не было.

Несанкционированные акции в поддержку господина Навального сегодня, 23 января, проходят по всей России. Демонстранты не согласны с арестом оппозиционера. По данным «ОВД-Инфо», всего задержано больше 170 человек.

О подготовке к акциям — в материале “Ъ” «Соцсети не пускают на улицу».

Екатерина Еременко, Иркутск