В Иркутске задержали главу штаба Навального

Полиция задержала руководителя иркутского штаба оппозиционера Алексея Навального Сергея Беспалова. Об этом сам господин Беспалов сообщил у себя на странице в Facebook. Также задержан его заместитель Захар Сарапулов, ему вменяется 20.2 КоАП (нарушение правил организации акции).

«Все, задержали меня. Ну вы знаете что делать и без меня. Дней через десять обсудим как получилось»,— написал он.

В Иркутске в 14:00 по местному времени (9:00 по московскому) на улице Урицкого начнется марш в поддержку Алексея Навального. Участники собираются пройти до здания правительства Иркутской области на сквере имент Кирова. Акция не согласована с местными властями.

Екатерина Еременко, Иркутск